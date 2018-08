O casa noua la vremuri noi - XPRIMM are un nou sediu

12:00

Anual, in Romania, mii de persoane sunt ranite grav in accidente rutiere. De cele mai multe ori, in urma unor astfel de evenimente sunt necesare cantitati importante de sange pentru victime. Cu toate acestea, potrivit statisticilor, in Romania doar 2% din populatie doneaza sange, iar spitalele se confrunta constant cu deficitul de unitati si preparate din sange. Tocmai de aceea, in cadrul campaniei de siguranta si preventie FII TREAZ LA VOLAN!, in saptamana 17 - 21 septembrie a.c., lansam initiativa #donatorTreazlavolan: haideti sa donam sange pentru victimele accidentelor rutiere!