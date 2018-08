Igor Dodon: Este foarte important să ne păstrăm limba şi mai ales denumirea sa

17:50

Poliția de Frontieră a R. Moldova a anunțat că toți participanții la Marșul Centenar, cu excepția președintelui Platformei Acțiunea 2012 George Simion, au permisiunea să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, George Simion urmează să primească interdicție în conformitate cu legea, „ după ce a demonstrat un comportament agresiv, inadecvat și a refuzat să […]