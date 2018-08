În curţile de bloc din capitală sunt instalate terenuri de joacă

14:10

O panda de la o menagerie din Austria uimeste prin operele sale de arta. Femela pe nume Yang Yang are 18 ani iar doi ani in urma a dat nastere la doi gemeni. Cu ajutorul unei pensule din bambuc aceasta realizeaza tablouri abstracte care vor fi ulterior vandute cu aproape 500 de euro. Venitul va fi folosit pentru crearea unei carti ilustrate despre animalutele panda din menagerii. Eveline DUNGL, ANGAJAT AL MENAGERIEI: “Yang Yang va picta in total 100 de tablouri. Numarul de lucrari facute zilnic difera, cateodata doar 3, iar cateodata reuseste sa faca si 8.”Angajatii menageriei spun ca stilul lucrarilor variaza in fiecare zi in dependenta de dispozitie. Uneori picteaza plina de energie si vigoare, alteori calm si cu precautie. Angajatii menageriei spun ca pentru ea este o activitate grozava. Pentru munca depusa, Yang Yang este remunerata, ea primeste morcovi si cartofi dulci drept recompensa.