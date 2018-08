Video: DJ-ul moldovean, Yurii Olssen a lansat o nouă piesă “We love to be loved”

Dj-ul din Republica Moldova Yurii Olssen, a lansat o nouă piesă pe canalul VIV music. We love to be loved este titlu piesei. Ne place să fim iubiți, fericiți și împliniți, a menționat Yurii Olssen pe contul său oficial de Facebook. Ascultați și vă bucurați.

