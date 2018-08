Ești un tânăr jurnalist? Obține o bursă și lucrează timp de opt luni la sediul central al Europei Libere, la Praga

15:30

Grow Me Up lansează aplicările pentru cea de-a patra ediție a academiei dedicată tuturor tinerelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Articolul Vrei să-ți dezvolți personalitatea? Participă la Academia Grow Me Up și învață cum să devii o persoană de succes apare prima dată în #diez.