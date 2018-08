Philippe Besson va fi viitorul consul general al Franţei la Los Angeles

11:45

Motorola One Power a apărut din nou pe internet graţie publicaţiei 91mobiles, care a publicat o nouă fotografie cu acesta. În imagine putem vedea telefonul în toată splendoarea lui, cu partea din faţă aproape identică cu cea a unui iPhone X. Vorbim despre un ecran decupat şi rotunjit la margini, cu o „bărbie” pronunţată însă sub acesta, scrie go4it.ro. Pe partea din spate, compania pare să fi renunţat la sticla de pe P30 în favoarea unui capac din aluminiu standard, cu decupaje pentru camera foto duală, foarte similară cu cea de pe telefonul Apple, şi senzorul de amprentă circular, poziţionat în centrul dispozitivului în partea de sus. La nivel hardware, Motorola One Power nu are nimic ieşit de comun sub „capotă”. Vorbim despre un smartphone echipat cu chipset Snapdragon 636 în configuraţii 3 GB RAM + 32 GB stocare şi 4 GB RAM + 64 GB stocare, camere 16 + 5 megapixeli pe spate şi un senzor de 12 megapixeli pe faţă cu blitz. Acumulatorul pare să fie motivul pentru care acest model are cuvântul „power” în nume, întrucât acesta ar putea avea o capacitate de 5.000 mAh. Ecranul pare să fie acelaşi de pe Motorola P30, cu diagonală de 6,18” şi rezoluţie Full HD+. Iniţial acest model părea că va fi inclus în programul Android One, însă noile informaţii sugerează că nu este cazul. Motorola One Power va fi livrat cu Android 8.1 în versiunea sa „Motorola”, cu personalizare minimă, însă fără actualizări de securitate garantate, precum în cazul dispozitivelor Android One.