Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 30 AUGUST

18:15

Este pentru prima dată când o astfel de acțiune este autorizată premeditat, iar potențialul de incidente violente este foarte ridicat. Astfel, Organizatorii nu s-au putut înțelege în privința împărțirii Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN), iar autoritățile sugerează că acțiunile se vor desfășura concomitent, similar cu protestele din 26 august. Organizația unionistă Acțiunea 2012 a anunțat pentru sâmbătă, 1 septembrie, Marea Adunare Centenară, la care vor fi prezenți și participanții la Marșul Centenarului care au întâmpinat dificultăți la intrarea în Republica Moldova. Pe de altă parte, tot pentru sâmbătă, Partidul Socialiștilor a anunțat o manifestație la care, potrivit organizatorilor, ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane. Socialiștii au anunțat mai multe locuri pentru acest eveniment, inclusiv Piața Marii Adunări Naționale. Tot aici, și automobiliștii, care au mai protestat în ultimul timp împotriva scumpirii carburanților, au anunțat o acțiune, relatează Radio Chișinău. Organizatorii nu au putut conveni în privința împărțirii Pieței, a comunicat pentru Radio Chișinău șeful Direcției juridice a Primăriei, Valeriu Bogdan. El a sugerat că manifestațiile se vor desfășura într-un mod similar cu protestele din 26 august. „Noi am făcut ședință, dar ei nu au ajuns la un numitor comun. Și pe 26 august am avut diferite proteste, dar nu au fost încălcări, violențe, sau ciocniri între manifestanți. Am mers pe aceeași idee și pentru 1 septembrie. Atâta timp cât nu avem dovezi clare că se încalcă Legea cu privire la întruniri, noi nu putem interzice nimănui să desfășoare manifestații”, spune Valeriu Bogdan. Duminică trecută, pe 26 august, a avut loc un amplu protest al opoziției, în centrul Chișinăului. Tot în PMAN, Partidul Șor a organizat o contramanifestație cu grătare și mâncare, participanții fiind păziți de poliție sub huidulile simpatizanților Mișcării de Rezistență – ACUM, formată din PAS, PPDA, PLDM, activiști și lideri din societatea civilă.