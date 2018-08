Moldovenii ar putea lucra pentru Continental. Gaburici: „Vreau să aducem compania, statul va acorda suportul necesar”

14:30

Ținutele vestimentare care au fost purtate în ziua nunții regale de către prinţul Harry şi ducesa Meghan vor putea fi admirate într-o expoziție specială, ce va fi găzduită de Castelul Windsor. Expoziția „A Royal Wedding: The Duke And Duchess Of Sussex” va avea loc în perioada 26 octombrie - 6 ianuarie.