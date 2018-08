Ministerul de Externe despre intrarea cu „întârziere” a unioniștilor în R.Moldova: Este un caz izolat

13:50

„Atunci când cineva nu respectă legea și unele reguli, Poliția este dreptul să intervină inclusiv în forță. Am văzut că intervențiile Poliției au fost foarte corecte. Nu au fost victime, nu au fost folosite echipamente mijloace speciale, gaze lacrimogene și foarte bine că nu au fost aplicate”. Astfel a comentat președintele Parlamentului Andrian Candu intervenția […] The post Andrian Candu despre intervențiile forțate ale polițiștilor de la monumentul Ștefan cel Mare: Au fost foarte corecte appeared first on Moldova.org.