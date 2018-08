De ce nu e mereu bine să închizi cardurile de credit pe care nu le mai folosești

15:00

Simona Halep, lider mondial, a fost eliminată în primul tur la US Open, fiind învinsă de Kaia Kanepi, locul 44 mondial, scor 6-2, 6-4, scrie realitatea.net. Simona Halep a părăsit US Open în turul I pentru al doilea an consecutiv, iar criticile violente nu au întârziat să apară. Fostul mare jucător Mats Wilander, actualmente analist al […]