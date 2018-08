Cu sprijinul UE, la Criuleni a fost inaugurată o Școală Pre și Postnatală

11:15

Dacă cele mai recente zvonuri se dovedesc a fi adevărate, am putea fi la doar două săptămâni distanţă de noua serie de smartphone-uri Apple, scrie go4it.ro. Conform publicaţiei gerrmane Macerkopf, surse din retail-ul local confirmă data la care pre-comenzile pentru noua generaţie de iPhone vor fi pornite. Aceasta este raportată drept 14 septembrie, o zi de vineri, în ton cu lansările Apple din trecu. Acest lucru înseamnă că data la care vom vedea prima dată noua gamă de iPhone-uri va fi cu trei zile mai devreme, pe 11 septembrie, Apple obişnuind să prezinte telefoanele marţea. Această informaţie ne dezvăluie şi data la care telefoanele ar putea fi livrate. În general, lansarea în magazine are loc la o săptămână după debutul pre-comenzilor, deci pe 21 septembrie s-ar putea ca cele trei noi modele de iPhone să ajungă deja în mâinile utilizatorilor. Zvonurile de până acum prezintă trei modele de iPhone pentru generaţia 2018. Avem de a face cu un nou iPhone X cu ecran de 5,8” cu hardware îmbunătăţit, un iPhone X Plus cu ecran imens, de 6,5” şi un „iPhone 9”, un model cu ecran LCD de 6,1”, disponibil într-o multitudine de culori deschise şi cu un preţ mai mic decât variantele iPhone X de top. Există de asemenea posibilitatea să primim odată cu noile telefoane şi câteva accesorii mult aşteptate precum încărcătorul wireless AirPower şi o nouă generaţie de căşti AirPods, echipate cu încărcare wireless.