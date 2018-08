IBM a pantentat o dronă care poate detecta oamenii obosiți pentru a le aduce imediat cafea. Cum arată aparatul unic

17:30

„Urzeala Tronurilor" se începe ca istorie a luptei pentru putere. Fiecare pretendent la tronul regal demonstrează aceasta în modul său, iar producătorii serialului (departamentul de creație) inventează coroane sau ceva ce ar putea s-o înlocuiască. „Încerc să fac ca fiecare coroană să aibă o relație cu persoana care o poartă" a declarat Michele Clapton, designerul de costume a serialului Game of Thrones.