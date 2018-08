O nouă porțiune de drum va lega punctul de trecere Palanca de șoseaua Odesa-Reni

14:00

“Am văzut pe blogul lui Eugen (Luchianiuc – n.r.) că Maia Sandu are pază de corp, iar insul poartă și un pistol la îndemână. Mai mult, anterior am văzut că și Andrei Năstase se plimbă prin mijlocul protestatarilor însoțit de cineva înarmat. În acest context, sunt foarte interesat din ce surse sunt plătiți acești bodyguarzi?!”, se întreabă Corneliu Gandrabur.Acesta spune că a consultat pagina cec.md la capitolul ”Finanțarea partidelor”, însă nu a găsit nicio trimitere la salariile bodyguarzilor în rapoartele financiare ale PAS și PPDA.“Pentru a afla un răspuns oficial am consultat pagina cec.md la capitolul Finanțarea partidelor, însă în rapoartele prezentate de PAS și PPDA (Alianța #PAScuDA) nu am văzut așa cheltuieli. Astfel, la secțiunea ”personal încadrat” este cifra 0 (zero) în rapoartele acestor două formațiuni politice.