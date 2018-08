Calendar istoric, 29 august

18:00

"Ceea ce am văzut nu-şi are locul într-un stat de drept", a declarat cancelarul federal în timpul unei conferinţe de presă la Berlin". Am văzut vânători (de vrăjitoare) colective, am văzut ura în stradă şi aceasta nu are nimic de-a face cu un stat de drept", a adăugat ea, scrie agerpres.ro. Extrema dreaptă germană a organizat pentru mai multe zile consecutiv manifestaţii la Chemnitz, în estul ţării, în urma decesului unui bărbat prin înjunghiere într-o presupusă altercaţie cu cetăţeni străini. Mişcarea Pegida, anti-imigranţi şi anti-islam, precum şi partidul Alternativa pentru Germania (AfD), au chemat la o adunare în apropierea locului altercaţiei, în care au fost implicate în jur de zece persoane în noaptea de sâmbătă spre duminică. Duminică, aproape o mie de oameni au defilat la apelul diverselor mişcări de extremă dreaptă ca reacţie la acest deces, scandând sloganuri precum „Străinii afară”, „Acesta este oraşul nostru” sau „noi suntem poporul”. Poliţia a informat că au existat incidente cu protestatarii, dintre care unii au aruncat cu sticle asupra forţelor de ordine. Martori au relatat că unii manifestanţi au agresat fizic străini în timpul marşului. Guvernul german a condamnat luni cu fermitate comportamentul extremiştilor de dreapta care s-au adunat în oraşul Chemnitz pentru ceea ce a fost calificat de executivul de la Berlin drept o "vânătoare" împotriva străinilor.