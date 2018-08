Ambasadorul RM a fost convocat la MAE pentru consultări legate de unioniști

17:00

Ilan Shor este unul dintre cei mai controversati politicieni de la noi, cunoscut ca fiind unul dintre principalii suspecti ai devalizarii mai multor banci din tara, ce a adus pagube majore in economie si a zdruncinat sistemul politic din Republica Moldova. Cu toate astea, sotia sa, Jasmin, ii sare mereu in aparare, incarcand sa-l puna in cea mai buna lumina posibila, iar pe retelele de socializare