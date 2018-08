CELE mai ghinioniste trei zodii ale lunii SEPTEMBRIE

10:45

"Anul trecut am atins o cifră record de 197 miliarde metri cubi, iar ambiţiile noastre sunt mult mai mari pentru acest an", a spus Burmistrova la conferinţa Offshore Northern Seas (ONS), organizată la Stavanger, Norvegia. Elena Burmistrova a adăugat că se aşteaptă la o creştere cu 80 de miliarde de metri cubi a cererii de gaze naturale a Europei, până în anul 2030. În luna ianuarie, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anunţat că, în 2017, exporturile de gaze naturale ruseşti spre Europa şi Turcia au crescut cu 8,1%, până la nivelul record de 193,9 miliarde metri cubi. Gazprom, primul producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.