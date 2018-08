Pavel Filip despre protestul din PMAN: O zi de manifestații electorale costă bugetul de stat trei milioane lei

10:50

Senatorul american John McCain, considerat un erou al Războiului din Vietnam şi personalitate a politicii americane, a murit sâmbătă la vârsta de 81 de ani de un cancer la creier împotriva căruia a luptat circa un an, a anunţat biroul său, preluat de agenţiile internaţionale de presă. “Senatorul John Sidney McCain III a murit la […] The post Senatorul american John McCain a murit appeared first on Moldova.org.