Comunitatea OccupyGuguță evacuată forțat din Grădina Publică „Ștefan cel Mare”// FOTO

Mii de moldoveni din țară și din diasporă sunt așteptați astăzi, începând cu ora 14.00, în Piața Marii Adunări Naționale, unde Comitetul Mișcării de Rezistență Națională ACUM organizează un protest antiguvernamental. Protestul, numit de organizatori Adunarea Generală a Cetățenilor, va continua și noaptea, iar a doua zi manifestanții vor marca împreună Ziua Independenței. Comitetul Mișcării de Rezistență ACUM […]