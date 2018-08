Ultima mostra de ipocrizie pe care ne-a oferit-o Maia Sandu

12:10

Aceste sărbători naționale, "Ziua Independenței" și sărbătoarea "Limba noastră" sunt speciale pentru fiecare din noi, cetățenii acestui popor care vorbim în limba pe care ne-au lăsat-o strămoşii noștri, demonstrând lumii întregi că ţara noastră are istorie, are tradiții și cultură, are viitor.