VIDEO// CUM poți învața să dansezi cu au profesionist cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ca sa scapi de starile de anxietate, elimina grijile neimportante si rezolva-le pe cele care conteaza Sa stai si sa te ingrijorezi cu privire la drobul de sare este situatia perfecta care te conduce catre stari de anxietate maxime. Tot ce trebuie sa faci ca sa nu ajungi aici este sa iei o coala de hartie pe care sa o imparti in trei coloane. In prima trebuie sa scrii toate lucrurile care te ingrijoreaza, in a doua trebuie sa introduci cele mai rele lucruri care se pot intampla daca grijile de pe prima coloana se adeveresc. Iar pe cea de-a treia coloana, notati trei strategii cum sa faceti fata „celor mai rele lucruri” si incercuiti strategia careia puteti sa-i faceti fata si actionati ca atare. Angajeaza un meditator daca are note mici copilul la scoala, mergi la un nutritionist daca nu scapi de kilogramele in plus. Un plan bine stabilit este intotdeauna antidotul perfect impotriva starilor de anxietate, spune Edward Hallowell medic psihiatru. Vizualizeaza cel mai bun scenariu de lupta impotriva starilor de anxietate Ca sa scapi de grijile care te duc tot mai aproape de starile de anxietate, vizualizeaza-te rezolvand aceste griji, este de parere dr. Rallie McAllister: „De fiecare data cand apare o noua ingrijorare, intreba-te care este partea buna a acestei situatii. De exemplu, daca astepti rezultatul unei biopsii, gandeste-te ca, chiar daca este cancer, mai bine sa descoperi acum, decat peste 6 luni sau chiar peste un an, cand poate fi prea tarziu”. Nu lasa pe maine ce poti face azi, proverbul care te tine departe de starile de anxietate Daca este campionul amanarilor, renunta la acest obicei. Te impinge mai mult decat ti-ai inchipui spre starile de anxietate. „Multa lume are obiceiul sa-si amane treburile pana cand li se strang prea multe pe cap si devin coplesitoare. Daca ai ceva de rezolvat si ai timp, rezolva azi. Daca ai un proiect major, imparte-l in proiecte mai mici si rezolva fiecare bucatica in parte. Poate parea ca faci o munca in plus, dar dupa ce ai terminat prima sarcina o sa vezi cat este de usor”, spune John M. Rowley, directorul Asociatiei Internationale pentru Stiinte sportive. Incurajeaza-te singur ca sa treci mai usor peste starile de anxietate „Curaj, gaina, ca te tai!”, este un alt proverb romanesc care face bine in cazurile de anxietate. „De cele mai multe ori, noi insine suntem cel mai mare dusman al nostru. Incerca urmatorul exercitiu pentru o zi. Noteaza-ti fiecare vorba rea pe care o ai despre tine si citeste – la la finalul zilei. Vei vedea cand le vei citi ca te vei adanci in durere. Apoi incearca si varianta pozitiva. La finalul zilei, cand vei citi toate cuvintele de incurajare, vei simti ca prinzi aripi. Deci, de fiecare data cand te surprinzi spunand ceva rau despre tine, opreste-te si corecteaza-te”, sugereaza psihologul Sandra Haber. Gaseste ceva mai bun de facut decat sa te ingrijorezi Daca ai griji care nu-ti dau pace, gaseste ceva placut si pozitiv de facut, insa ocoleste televizorul. Se pare ca acesta adanceste starea de anxietate. Cand te cuprinde un gand negru, suna-ti un prieten, citeste un banc, joaca-te cu copiii, fa cateva exercitii fizice. Gaseste-ti „miscarea magica” De obicei sportivii au un truc pe care il folosesc de fiecare data pentru a se putea focusa. De ce n-ai face si tu la fel. De exemplu, de fiecare data cand simti ca te cuprind starile de anxietate, incrusiseaza-ti doua degete de la mana si asociaza gestul cu relaxarea si eliberarea de probleme. Fa acest lucru pana cand iti intra in reflex. Indreapta-ti spatele! Daca nu stai inconvoiat va fi mai greu sa te lasi cuprins de starile de anxietate Cea mai rapida forma de a-ti schimba starea de spirit este indreptarea spatelui. Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Ohio, au observat ca persoanele care isi tin spatele drept sunt mai sigure pe ele si rezolva mai repede sarcinile pe care le au de facut, spre deosebire de cei ce stau cocosati. Mergi devreme la culcare si grijile vor disparea Daca nu dormi suficient, starile de anxietate se vor accentua. Daca ai obiceiul de a te gandi la treburile pe care le ai de rezolvat in timp ce esti in pat si incerci sa adormi, fii sigur ca nu vei reusi prea curand sa pui geana pe geana. Ce e de facut? Inainte de culcare, noteaza-ti fiecare grija care te poate tine treaz. Apoi, in timp ce esti in pat, daca-ti vine in mine vreuna dintre ele repeta-ti „Nu am cum sa rezolv in acest moment, deci nu am de ce sa ma gandesc la asta”. Alti specialisti recomanda sa-ti notezi aceste lucruri in caiet intr-o alta camera si sa te „eliberezi”. Lasandu-ti grijile in alta parte si vizualizand aceste lucruri, vei transforma dormitorul in „spatiu fara griji”.