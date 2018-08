Iranul cere în fața Curții Internaționale de Justiție ridicarea sancțiunilor americane

Iranul cere Curții Internaționale de Justitie sa decidă ca Statele Unite să ridice sancțiunile impuse Teheranului de președintele Donald Trump, deoarece ele ar încalca termenii acordului de prietenie dintre cele doua țări din 1955. Politica Iranului s-a modificat fundamental in 1979, odata cu Revoluția Islamică. Iranul va aduce astazi cazul în fata instantei internaționale, iar Statele Unite vor raspunde oficial miine. Audierile se așteapta sa dureze patru zile și o decizie a curtii este așteptată într-o luna. Deciziile instantei sunt obligatorii, dar tribunalul nu are mijloacele de a forța țările sa le respecte. Statele Unite au impus noi sancțiuni Iranului dupa ce administratia Trump s-a retras din acordul nuclear cu Iranul, semnat in 2015 de șase puteri ale lumii, inclusiv de Statele Unite – sub administrația democrată a lui Barack Obama.

