(Foto | Video) Grav accident pe traseul spre Aeroport! Un adolescent de 15 ani a murit pe loc!

18:50

Hreanul este o leguma radacinoasa apreciata pentru aroma sa picanta, care este folosita atat ca aliment in stare proaspata, cat si ca medicament sub forma de tinctura si sirop. Anumite substante pe care le contine hreanul au efecte benefice asupra circulatiei sangelui in zonele periferice. Astfel, consumul de hrean normalizeaza tensiunea arteriala si previne riscul… Articolul Hreanul – un aliment nemaipomenit pentru inimă și oase apare prima dată în Telegraph Moldova.