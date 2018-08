Internauții continuă să facă glume pe seama lui Andrei Năstase: «E timpul să îți schimbi scutecul!»

16:00

„Au fost multe astfel de momente, când România a oferit cu generozitate sprijin Republicii Moldova, în special când aceasta s-a confruntat cu situații mai puțin favorabile. A fost asistența umanitară când Republica Moldova s-a confruntat cu calamități naturale. Sunt ajutoarele care au fost acordate Republicii Moldova în cadrul Acordului de Împrumut nerambursabil de o sută de milioane de euro, din care au fost până acum cheltuite sume consistente. Sunt proiectele în domeniul cultural care au loc an de an în Republica Moldova. Sunt așa-zisele domenii de excelență, în care am încercat să ne focalizăm atenția punctual, tocmai pentru a obține acel deziderat menționat, care este unul extrem de important: ca aceste ajutoare să ajungă cu adevărat la cetățeni”, a declarat Ioniță.Guvernul României a decis să subvenționeze cu încă trei milioane de lei suma destinată acestui program, a mai precizat Daniel Ioniță.