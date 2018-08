Proclamația Adunării Generale a Cetățenilor: Cerem demisia Guvernului Filip și alegeri în baza sistemului de vot proporţional

13:30

Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, afirmă, într-un interviu acordat portalului Deschide.MD, că Republica Moldova este un laborator de încercare pentru elementele războiului hibrid. Diplomatul s-a referit la propagandă, la prezența trupelor străine pe teritoriul țării fără a exista acceptul autorităților de la Chișinău și nu doar. „Există multe dezinformări care pleacă din Republica Moldova și […]