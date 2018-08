Reprezentanţii organelor de apărare a ordinii publice au ridicat corturile instalate de simpatizanţii „Partidului Şor” în PMAN

10:40

Astazi se prevede cer noros, fara precipitatii, iar presiunea atmosferica normala, scrie protv.md. In cursul noptii, in nord se asteapta 13 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 14 grade, iar maxima zilei va fi de 33 de grade. In sud, noaptea se asteapta 15 grade. Ziua, termometrele vor indica […]