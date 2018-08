Miting de amploare organizat de Partidul Șor în fața Guvernului de la Chișinău // VIDEO în DIRECT

09:30

A murit vestitul senator american John McCain, un erou istoric al SUA, care a supraviețuit doborarii avionului sau militar in războiul din Vietnam, ulterior și torturii de cinci ani in care a fost retinut ca prizonier, scrie voceabasarabiei.md McCain, in vârsta de 81 de ani, a murit ieri, la spital, după ce a intrerupt intenționat […]