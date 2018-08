TRANSMISIUNE LIVE. Marşul Centenar a pornit de la Iaşi spre Rep. Moldova

11:10

Centeranul Unirii este privit de către autoritățile publice locale din municipiul Vulcan nu doar prin prisma necesarelor festivități prin care aceste eveniment trebuie să fie marcat cum se cuvine, ci și prin prisma derulării unor acțiuni care să definească, într-un fel sau altul, unitatea românilor de pretutindeni, relatează Avântul Liber. În acest context se [&hellip The post O nouă înfrățire! Municipiul Vulcan și Ialoveni appeared first on InfoPrut.