Ghimpu PĂRĂSEȘTE șefia Partidului Liberal: „Eu îmi doresc ca…”

O noua cercetarea a pus capat tuturor teoriilor conspiratiei legate de moartea dictatorului. Desi se stie ca Hitler a murit in buncarul lui din Berlin, aceasta ipoteza fiind agreata inclusiv de istorici, inca exista nenumarate zvonuri conform carora dictatorul ar fi reusit sa fuga din Germania si si-ar fi continuat viata in alta tara. Pana si Stalin a contribuit la raspandirea acestor mituri, prin operatiunea denumita “Operation Myth”. Practic, Stalin dorea, la acea vreme, ca lumea intreaga sa c...