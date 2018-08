Europa este amenințată de o epidemie cu virus Zika din cauza valului de căldură

21:00

Tradiționala mămăligă poate avea un efect neașteptat de benefic asupra sănătății.Specialiştii susţin, în primul rînd, că mămăligă nu îngraşă. Asta pentru că porumbul are glucide lente, din care organismul îşi ia energie fără să le transforme în grăsime.Specialiştii susţin că această mîncare romînească are o mulţime de beneficii pentru organismul nostru. În plus, mămăliga reduce nivelul col