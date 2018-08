Președintele SUA, Donald Trump, este iresponsabil, spun chinezii

11:30

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, Nr.1 mondial, a refuzat, vineri, să se prezinte ca o mare favorită a US Open, ultimul turneu de Mare Şlem din acest an, ce va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York, afirmând că "toate jucătoarele din Top 10 pot câştiga acest turneu", relatează AFP.