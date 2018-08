Doi tineri din Republica Moldova au trecut înot Prutul ca să ajungă la Iași. Ce le-au declarat polițiștilor de frontieră

13:50

Poliția de Frontieră a inițiat un șir de măsuri în punctele de trecere pentru monitorizarea, detectarea și notificarea alertelor privind persoanele suspecte de caz probabil de infectare cu virusul rujeolic. Astfel, până la finele lunii curente, în cele mai solicitate puncte de trecere se vor afla câte un lucrător medical care va acorda asistența necesară […]