MOLDOX 2018 – vezi programul festivalului internațional de film documentar și vino la Cahul gratuit

11:50

Tinerii de la Partidul Unității Naționale au desenat tricolorul și harta României Mari pe postamentul tancului de la Leușeni, a anunțat astăzi președintele formațiunii, Anatol Șalaru. Acțiunea a avut loc astăzi când se împlinesc 79 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, care a permis Uniunii Sovietice să anexeze Basarabia în 1940. „Tancurile sovietice amplasate pe […] The post Tinerii de la PUN au desenat tricolorul și harta României Mari pe „tancul lui Stalin” de la Leușeni// FOTO appeared first on Moldova.org.