FOTO// 13.000 de țigarete nedeclarate, ascunse printre bajajele neînsoțite, reținute

Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand vei inregistra succes dupa succes. Taur 2018-2020 este o perioada excelenta pentru intarirea statutului profesional. Daca nu te-ai casatorit pana la aceasta data, sunt ani perfecti pentru intemeierea unei familii. In 2019, ai putea primi o mostenire sau ai putea da lovitura in afaceri. 2021-2022 este intervalul in care atingi apogeul carierei careia i-ai dedicat ultimii cel putin 10 ani din viata. Gemeni Urmatorul an vine cu o multime de experiente pozitive si cu o reusita in domeniul in care activezi. De asemenea, ti-ai putea achizitiona o locuinta. Lucurile devin tot mai bune la locul de munca intre 2019 si 2020. Se amelioreaza si unele probleme de sanatate. Ani foarte buni sunt 2021 si 2022, cand sunt sanse mari de castig financiar. De asemenea, evoluezi si intelectual, poate te inscrii la un doctorat. Rac 2018 este un an bun aducerii pe lume a unui copil si mutarii in casa noua. Pe la sfarsitul lui 2019 vei avea o ascensiune la locul de munca, iar sanatatea va fi perfecta. 2021 sau 2022 vor fi ani in care vei promova. Atentie la problemele de sanatate ale partenerului. Exista pericolul ca in 2021 sa te confrunti cu o despartire, poate chiar cu un divort, in cazul in care aveai deja o familie. Lucrurile revin la normal intre 2023 si 2025, cand vei primi mai multi bani si mai multa recunoastere. Leu In 2018 vei incepe o relatie amoroasa cu o persoana care s-ar putea dovedi jumatatea ta. Anul 2020 este foarte bun pentru tranzactii imobiliare. Muncesti insa mult si acest lucru risca sa lase semne asupra sanatatii. Urmeaza apoi doi ani in care toata munca grea incepe sa dea roade. Te vei concentra in principal pe cariera si reputatie, te gandesti chia la propria afacere. Iti creste influenta in mediul in care activezi intre 2023 si 2025. Fecioara Te-ai incojurat de oameni influenti, astfel ca lucrurile merg ca pe roate, iar tu ai timp de placeri si de distractie in urmatorii doi ani. Iti merge bine din punct de vedere financiar, iar asta iti sporeste increderea de sine. Pana in 2020 vei castiga din ce in ce mai multi bani, dar odata cu aceasta vei avea si din ce in ce mai multa responsabilitati. In 2021si 2022 se intrevad o multime de oportunitati la serviciu. Investesti foarte multa energie si la un moment dat te vei simti coplesit de responsabilitati. Sanatatea e buna, dar ai ceva probleme cu articulatiile si cu dintii. Trei ani de munca intensa, intre 2023 si 2025, dar un interval care te ajuta sa cresti in ochii celorlalti. Balanta 2018-2020 este o perioada foarte buna pentru cresterea veniturilor si a numarului de proprietati. Vei face afaceri foarte bune, vei investi cu intelepciune. Pana in 2022 iti vei gasi noi parteneri, noi asociati cu care vei prospera financiar. 2024-2025 e o perioada a bucuriei. Multe calatorii, petreceri, sport si multa implicare in activitati legate de copii. E vremea pentru flirturi si dragoste. Relatiile pe care deja le ai infloresc si sunt sanse bune pentru un mariaj. Scorpion Pana in 2018 cresti constant in popularitate. Reusesti sa stabilesti o multime de contacte. Venitul este constant si multumitor. Te pregatesti de unele schimbari care vor aparea in urmatorii doi ani, mai exact pana in 2020, cand e posibil chiar sa parasesti tara. Odata ce ai facut lucrul acesta, vei deveni mai optimist cu privire la viitor. Intre 2021 si 2023 te vei concentra mai mult pe viata personala. Exista posibilitatea unei casatorii, a unei nasteri. 2022 este ideal pentru calatorii mai lungi, in care sa intri in contact cu alte culturi. Apoi, pana in 2025 iti stabilesti caminul intr-un loc, fie el si in afara tarii si dezvolti relatii noi, atat de prietenie, cat si profesionale. Sagetator Te afli intr-o perioada extrem de prolifica, in care pui mare pret pe implinirea personala, pe fericire. Castigi multi bani, iti conturezi o buna reputatie. Exista posibilitatea sa pleci in strainatate datorita jobului pe care il ai. Incepi sa te gandesti tot mai mult la viata ta si incotro se indreapta ea. La finalul lui 2018, va incepe o perioada de 12 ani in care vei avea legaturi cu publicul larg, iar din 2020 incep sa curga banii. Pana in 2022 exista posibilitatea sa iti maresti familia, prin nasterea unui copil. 2023-2025 este o perioada de stagnare. Familia devine cea mai importanta. Important e ca esti intr-o forma de zile mari. Sanatatea e de fier si esti foarte fericit. Capricorn In 2018 incepe un ciclu de 30 de ani, in care te vei reinventa si reorienta. Popularitatea ta e in crestere, iar din decembrie 2019, vei avea mult noroc. Intre 2021 si 2023 te vei simti extrem de puternic si de increzator. Profesia devine tot mai importanta, la fel si castigurile financiare. Investesti in achizitionarea unei locuinte. Abia prin 2023, vei trage linie in plan sentimental si vei incerca sa stabilesti cat de implinit esti in dragoste. Cei singuri isi dragostea vietii pana in 2025. Varsator Esti tot mai ambitios si viata profesionala cunoaste o evolutie impresionanta pana la finele lui 2018. Relatiile cu prietenii si chiar cu partenerul de viata se uzeaza si incepi o revolutie personala, in care te indepartezi de toata lumea, iti schimbi inclusiv domeniul in care activezi. Abia prin 2020, situatia se va mai linisti si iti vei regasi echilibrul. 2021-2022 reprezinta adevarata turnura importanta a vietii tale. Te vei muta in alta tara, unde vei locui circa sapte ani. Din 2021, vei avea un venit mai mare, dar vei continua sa cauti surse pentru castiguri si mai importante. Intre 2023 si 2025 au loc multe schimbari. Incepi sa te simti tot mai liber. E o perioada buna pentru dragoste si flirt. Pesti In urmatorii 5-7 ani, te poti astepta la mult succes si recunoastere din partea apropiatilor. 2018-2020 reprezinta perioada ideala pentru calatorii internationale si pentru a participa la diverse cursuri. Locul de munca iti va aduce satisfactii financiare. In 2021 intrati intr-o noua faza a vietii tale. In urmatorii 12 ani, vei invata multe de la viata si te vei redescoperi. E posibil chiar sa renunti la unii oameni din viata ta de pana acum. Ai mare noroc financiar. 2023-2025 e o perioada plina de optimism. Relatiile cu rudele sunt tot mai bune. E o perioada in care te dedici studiului.