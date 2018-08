Bancnota de 500 de euro va putea fi schimbată în continuare la unitățile de schimb valutar

09:50

Beyonce şi Jay-Z i-au dedicat concertul susţinut de ei, luni, la Detroit “reginei muzicii soul” Aretha Franklin, grav bolnavă, potrivit The Hollywood Reporter. Cei doi cântăreţi au început turneul On The Run II la Ford Field, dedicând concertul lui Franklin, Beyonce spunând: “Te iubim şi îţi mulţumim pentru toată muzica frumoasă”. Franklin şi Beyonce au […]