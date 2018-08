Maia Sandu: Guvernarea împărtășește viziunea Kremlinului pentru R.Moldova – să o țină într-o zonă gri, între vest și est

12:20

Moaștele Sfântului Gheorghe și Dumitru, dar și o icoană a Maicii Domnului vor fi aduse duminică, 26 august, începând cu ora 08:00 la Mănăstirea Curchi. Moaștele sunt aduse de pe muntele Athos. Dimineață, Mitropolitul Vladimir va oficia o slujbă. După liturghie, oamenii se vor putea închina moaștelor și icoanei. Acestea vor putea fi găsite la […]