Voronin ne explică ce stat avem… 

21:10

În seria de interviuri prilejuite de apropiata zi a independenței R.Moldova, de la 27 august, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele de onoare al principalului partid de guvernământ, Partidul Democrat, Dumitru Diacov.Europa Liberă: Dle Diacov, după 27 de ani, mulți își pun întrebarea: de unde s-a pornit și unde a ajuns Republica Moldova?Dumitru Diacov: „Republica Moldova s-a mișcat înainte din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punctul de vedere al infrastructurii, nu mai este acea țară. Trebuie să te dai puțin așa la o parte și să privești lucrurile. Eu cred că sunt schimbări, însă...” Europa Liberă: De ce percepția cetățeanului e că țara lui e pe linie de plutire?Dumitru Diacov: „Însă și percepția, și toată atmosfera aceasta politică care este, da, într-adevăr, ridică multe semne de întrebare, creează confuzie.”Europa Liberă: Uitați-vă două citate din declarațiile pe care le-au făcut doi șefi de stat. Igor Dodon: „Nici astăzi nu ne putem bucura pe deplin de țara în care trăim, dar nu e vina independenței, ci a guvernărilor corupte și iresponsabile”. Și Vladimir Voronin, care spune că „Moldova ca stat independent nu s-a realizat”.Dumitru Diacov: „Vedeți? Aici tot este o încercare de emoții ș.a.m.d., fiindcă Voronin acum doi-trei ani spunea cu totul altfel sau când era el la putere spunea cu totul altfel și despre perspectivele Republicii Moldova. Acum este în opoziție, acum este foarte ușor, acum este mai bine să te plasezi pe această parte a baricadei și să împroști. Republica Moldova are o mie și una de probleme create de toate guvernările.”Europa Liberă: Dar problemele acestea le-au creat politicienii?Dumitru Diacov: „Sigur că da, sigur că da. Nu numai politicienii, le-am creat noi toți. Fiecare cu răspunderea lui.”Europa Liberă: Cetățenii au delegat puterea demnitarilor ca aceștia să rezolve problemele?Dumitru Diacov: „Da, dar problema este că noi nu ne concentrăm și nu discutăm iată la Dvs. în emisiune cum să facem să fie mai bine, dar noi discutăm și blestemăm. Și lucrul acesta, iată, a venit Dodon și l-a făcut și Voronin, și îl fac și alții ș.a.m.d. Republica Moldova sigur că nu are tradiții de țară independentă, nu are cultura politică necesară, nu are experiența necesară și nu are experiență nu numai în mediul politic, nu are societatea în întregime.”Europa Liberă: Dar pe fundalul a ceea ce spuneți Dvs. unii o duc bine și foarte bine, iar alții rămân la limita existenței. Dumitru Diacov: „Păi, aceștia care o duc bine, o duc bine tot așa – azi o duc bine și mâine o să vedem cum au s-o ducă. Problema nu-i în asta. Problema este în conștientizarea noastră, a tuturor, a necesității de a trăi într-o țară independentă. Nu poate țara să prospere, să facă patru ani într-o direcție, pe urmă ne-am oprit și facem opt ani în altă direcție.”Europa Liberă: Dl Diacov, întrebarea principială astăzi este: Cum a ajuns Republica Moldova un stat captiv, capturat, nici nu mai știu cum e cel mai corect, pentru că lumea despre asta vorbește, un stat dezbinat, un stat despre care se spune că eșuează?Dumitru Diacov: „Bun, asta spune opoziția, fiindcă opoziția vrea să...”Europa Liberă: Nu opoziția, simplii cetățeni tot asta o spun.Dumitru Diacov: „Asta o spune opoziția și o spun și o parte din simplii cetățeni sau simpatizanți. Republica Moldova are toate componentele necesare pentru a se dezvolta ca un stat independent.”Europa Liberă: Dar nu are clasă politică care să ajute statul acesta să aducă bunăstare în casa oamenilor?Dumitru Diacov: „Are clasă politică, dar este așa cum este; nu este la nivelul așteptărilor acestei țări.”Europa Liberă: Politicienii dezbină societatea, politicienii acum seamănă ură în societate.Dumitru Diacov: „Da.”Europa Liberă: Vedeți că după 27 de ani societatea nu e consolidată?Dumitru Diacov: „Nu politicienii, unii politicieni, fiindcă noi nu construim.”Europa Liberă: Și vrajba asta se întețește mai mult, mai ales acum în preajma alegerilor.Dumitru Diacov: „Nu construim în jurul ideii consolidării Republicii Moldova.”Europa Liberă: Șeful Dvs., liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, anunță schimbări din toamnă și spune că Partidul Democrat va fi un partid pro-Moldova cu abordări mai noi pentru politica din țară. Dar până acum ce a fost PD-ul? Dumitru Diacov: „Apoi asta nu-i schimbare, asta-i o accentuare, încă o dată accentuăm că Partidul Democrat întotdeauna a fost un partid pro-moldovenesc.”Europa Liberă: Dl Plahotniuc vorbește despre schimbări. Dumitru Diacov: „Păi, dl Plahotniuc vorbește și de alte schimbări, și de alte schimbări care urmează să fie.”Europa Liberă: Eu vă întreb: până acum PD-ul ce formațiune a fost?Dumitru Diacov: „A fost o formațiune de centru-stânga, a fost o formațiune pro-moldovenească. Noi n-am pledat pentru unire în stânga sau unire în dreapta niciodată, nu suntem împotriva rușilor, nu suntem împotriva românilor, nu suntem împotriva ucrainenilor și pledăm pentru interesul acestui pământ, pentru interesul moldovenilor. Și dl Plahotniuc a spus absolut corect că noi trebuie să punem în centrul atenției noastre, în centrul discursului politic în Republica Moldova, în sfârșit, fundamental, fără niciun fel de ezitări, Republica Moldova, țara moldovenească, moldovenii.”Europa Liberă: Igor Dodon exact același lucru a spus la microfonul Europei Libere, că Partidul Socialiștilor e partidul pro-Moldova. E întâmplător sau nu faptul că coincid aceste declarații sau se pregătește terenul pentru coaliția postelectorală, de după parlamentarele din februarie?Dumitru Diacov: „Nu, nu, nu... Asta Dvs. deja faceți exerciții. Fiecare din cele trei grupuri parlamentare își doresc majoritatea proprie, Partidul Democrat va avea un cuvânt de spus la următoarea guvernare din motive că este unul din cele mai serioase partide din Republica Moldova. Faptul că dl Dodon a spus și el mai explicit ceva despre Republica Moldova până la urmă nu-i rău. Dl Dodon trebuie să mai spună ceva: ce facem cu integrarea europeană?; ce facem cu Uniunea Euroasiatică? Și atunci vom vedea ce dorește dl Dodon.”Europa Liberă: Dar a spus PD-ul ce face cu integrarea europeană, după ce a răcit relațiile cu UE.Dumitru Diacov: „Ei, ce înseamnă a răcit?... Relațiile se mai înfierbântă, se mai răcoresc. Noi vedem asta și la partenerii noștri mai serioși, noi vedem dialogul, de exemplu, al Bucureștiului acum cu Bruxelles-ul.”Europa Liberă: Vorbim despre dialogul Chișinău – Bruxelles. De ce a intervenit această pauză în cooperarea moldo-comunitară?Dumitru Diacov: „Întotdeauna când într-o țară urmează să aibă loc alegeri parlamentare, clasa politică locală își face socotelile sale, care câteodată vin în contradicție cu unele socoteli, mai ales în ceea ce privește folosirea bugetului ș.a.m.d. și asta trezește animozități în relațiile cu structurile financiare internaționale. Și asta nu se întâmplă numai cu Republica Moldova, relațiile noastre cu...”Europa Liberă: Asta s-a întâmplat după ce nu au fost validate rezultatele alegerilor locale din Chișinău, asta s-a întâmplat după ce Chișinăul nu a luat în calcul recomandările Comisiei de la Veneția când s-a votat reforma electorală. Asta e motivul.Dumitru Diacov: „Inclusiv da... Asta înseamnă că Partidul Democrat, că guvernarea, Guvernul Republicii Moldova, care este responsabil de calitatea alegerilor care urmează, să fie foarte atent, să organizeze în așa fel alegerile, ca ele să fie libere, democratice, civilizate ș.a.m.d., ca să ne permită a doua zi să ne așezăm la masă cu partenerii noștri strategici să discutăm ce facem noi mai departe pe calea europenizării...”Europa Liberă: Și despre alegerile locale din Chișinău s-a spus că au fost libere, democratice, dar iată că nu a fost validat rezultatul.Dumitru Diacov: „Nu, bun, acolo a existat această neînțelegere sau nu știu cum să-i spun cu sistemul judecătoresc. Până la urmă, într-adevăr, această decizie n-a fost convenabilă nici partidului, nici dlui Plahotniuc, nici nouă tuturor, de aceea trebuie să depășim acest moment, trebuie să eliminăm toate îndoielile care mai există și să ne căutăm de treabă.”Europa Liberă: Îl mai citez o dată pe dl Plahotniuc, care susține că din partea PAS și PPDA va veni o dezamăgire pentru oameni, cel puțin la fel de mare ca și cea produsă de Partidul Liberal Democrat, iar despre protestul din 26 august spune că „acesta ce e, protest pornit de cetățeni sau de un partid politic?”. De ce atât de dușmănoasă această relație dinte PD și partidele de opoziție extraparlamentară? Dvs. spuneți că Moldova trebuie dusă pe calea integrării europene și ei la fel, iar această vrajbă e tot mai mare și mai mare.Dumitru Diacov: „În primul rând, noi trăim în Republica Moldova și această atmosferă este, din păcate, moștenită de ani de zile. Ce asta-i o chestie nouă?”Europa Liberă: De ce o perpetuați, de ce nu-i puneți punct?Dumitru Diacov: „Dl Plahotniuc, ceea ce spune el este într-un fel răspuns la ceea ce auzim noi în fiecare zi din partea oponenților noștri.”Europa Liberă: Ce părere aveți Dvs. despre aceste proteste care se organizează, iată, al patrulea an și care urmează duminică să adune în Piața Marii Adunări Naționale oamenii nemulțumiți?Dumitru Diacov: „În primul rând, este un exercițiu democratic. În Republica Moldova, în comparație cu alte țări așa dacă privim, relativ, cu mici excepții, aceste proteste se petrec în condiții civilizate. Eu sper că și de această dată ele vor fi în condiții civilizate. Nu are de câștigat nici opoziția, nici guvernarea, dacă acolo se vor produce conflicte serioase, cu exces de zel ș.a.m.d. Opoziția vrea să fie auzită, opoziția vrea să vină în locul guvernării și asta nu se vine cu mâinile în buzunare. Trebuie să spui ceva. Eu, de exemplu, mai mult aștept ceva programatic de la opoziție – cum văd ei viitorul acestei țări, cum văd ei economia țării, cum văd ei relațiile stat-business ș.a.m.d.”Europa Liberă: Există riscul ca aceste acțiuni de protest pașnic să se degenereze în violențe?Dumitru Diacov: „După exemplul vecinilor noștri? Nu cred! Nu cred și nu vreau, nu vreau în niciun fel.”Europa Liberă: Ați spus „exemplul de peste Prut”. Ceea ce s-a întâmplat în România, la asta v-ați referit?Dumitru Diacov: „La asta m-am referit, că asta este cel mai recent exemplu și exemplul care nu cred că creează bine și pentru România, și pentru relațiile noastre cu Bucureștiul. Bucureștiul întotdeauna când au fost tensiuni acolo nu prea a avut timp să discute cu Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar de ce puterea încearcă să pună piedică transportului care vine din Moldova profundă, de ce atâta poliție se concentrează?Dumitru Diacov: „Unde? Când?”Europa Liberă: Când au loc protestele.Dumitru Diacov: „Când au loc protestele, întotdeauna poliția, guvernarea este responsabilă de starea de lucruri. Nu poți să stai cu mâinile în buzunare acasă și să aștepți – vor fi acolo surprize sau nu vor fi surprize? Poliția trebuie să fie prezentă. Altceva e că poliția nu trebuie să-și aducă contribuția la tensionarea situației; poliția trebuie să fie un observator al evenimentelor foarte prudent, foarte atent, fiindcă până la urmă poliția răspunde de ce se întâmplă în Piață.”Europa Liberă: Sincer, guvernării îi este frică de protestatari?Dumitru Diacov: „Nu cred! Cine de la noi de la guvernare se teme? Și uitați-vă cum arată chestia asta. Până când, eu cred că noi nu trebuie să tensionăm și noi, să ne aducem contribuția.”Europa Liberă: Dl Diacov, PD ar avea interes să îmbunătățească relația cu Moscova în defavoarea cooperării cu Uniunea Europeană?Dumitru Diacov: „Nu se pune așa problema. Nu este corect. Integrarea europeană – pentru noi! – este cursul vital al dezvoltării Republicii Moldova și nu...”Europa Liberă: Modificați Constituția?Dumitru Diacov: „Eu cred că asta este o doleanță a noastră, este o dorință a noastră...”Europa Liberă: Va fi cu șanse această doleanță?Dumitru Diacov: „Păi, nu știu, cum au să voteze ceilalți. Liberalii au anunțat că au niște condiții de-ale lor, dar pentru Partidul Democrat integrarea europeană nu este o lozincă, nu trebuie să devină ceva cu iz electoral. Este o chestie fundamentală pentru țara în care noi trăim. Și atunci relațiile cu toți vecinii noștri, inclusiv cu Federația Rusă, ea nu trebuie să atingă acest sector, acest segment.”Europa Liberă: Și pe final vreau să vă întreb, cum vă explicați că cei mai blamați politicieni în societatea moldavă rămân a fi deputații?Dumitru Diacov: „Nu știu. Nu-i dreptate în chestia asta. Deputații sunt reprezentanți ai partidelor politice. Partidele politice vin în fața alegătorilor...”Europa Liberă: Despre ei se spune că sunt traseiști, despre ei se spune că fac mișmașuri, despre ei se spune că se vând și se cumpără.Dumitru Diacov: „Hai să vorbim serios. Dacă cineva face mișmașuri, în cea mai puțină măsură o fac deputații. Eu nu vreau acum să zic de alți colegi, să ating, să...”Europa Liberă: Dar legile nu se votează în favoarea unor interese?Dumitru Diacov: „Nu am votat niciodată în toți anii aceștia.”Europa Liberă: Oligarhii în politică, cum îi vedeți?Dumitru Diacov: „Noi avem oligarhi?! Noi menținem o poreclă în politica moldovenească, dar eu cred că Republica Moldova are oameni de afaceri mai puțin sau mai mult prosperi; oligarhi noi nu avem în sensul clasic al cuvântului.”Europa Liberă: Dar cea mai profitabilă afacere e politica?Dumitru Diacov: „Și eu, dacă se referă chestia asta, că eu vă înțeleg pe voi cum vreți s-o întoarceți. Dl Plahotniuc, eu sper că are un cuvânt de spus în politica moldovenească. El l-a avut în sfera economică până acum, eu vreau să-l aibă în sfera politică.”Europa Liberă: Vreți să-l vedeți premier? Asta înțeleg.Dumitru Diacov: „Nu, eu vreau să-l văd mai implicat, mai implicat în politica moldovenească.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă mai implicat? Ca să fie mai implicat, trebuie să aibă o funcție.Dumitru Diacov: „Și eu, știindu-i multe calități, eu cred că acea persoană care posedă aceste calități, acea persoană trebuie să-și pună toată responsabilitatea pe spate și să ducă acest car greu, greu.”Europa Liberă: În ce funcție îl vedeți?Dumitru Diacov: „Eu am pledat ca el să ocupe funcția de prim-ministru. Am avut o discuție cu dl Timofti pe această temă atunci și am încercat să-l conving: „Dl Timofti, iată care sunt argumentele: 1, 2, 3, 4, 5... Și liderul partidului trebuie să poarte răspunderea de ceea ce se face în țară pe toate segmentele. Și executivul, care este instrumentul principal de realizare a politicilor unui partid, trebuie să fie condus de omul care conduce partidul”.”Europa Liberă: Asta va fi lupta lui până la victorie?Dumitru Diacov: „Dl Timofti, ne-am întâlnit neformal acum o lună-două în urmă, spune: „Dumitru, îmi pare rău că n-am făcut chestia asta”. „Iată vezi, dl Timofti, îți pare rău și cine de la părutul ista de rău are vreun folos?”. Eu nu știu, n-am vorbit cu dl Plahotniuc acum, nu știu dacă este o idee... nu, nu cred, dar sarcina principală a lui și a partidului este ca să se prezinte bine în această campanie. Să asigurăm alegeri libere, încă o dată, a treia oară spun: libere și democratice!”