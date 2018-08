Un ”gigant” al oceanelor a fost observat cu ajutorul sateliţilor

03:30

Cristiano Ronaldo a împărtășit cu fanii care îl urmăresc pe Instagram o imagine în care apare alături de cei 4 copii ai săi și iubita lui, Georgina Rodriguez. În imaginea postată pe Instagram, fotbalistul în vîrstă de 33 de ani îi are alături pe Cristiano Jr., în vîrstă de 8 ani, gemenii Eva și Mateo care au împlinit 1 an și Alana, fiica de 9 luni pe care o are din relația cu Georgina Rodriguez. “