Autoritățile, în căutare de tehnologii noi pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

16:00

De două săptămîni, apa pe o bună parte a canalului de canotaj din Bălți are culoarea roșie. Responsabilii de situația ecologică din oraș spun că fenomenul are loc din cauza unor reacții chimice în condițiile în care bazinul acvatic nu are scurgere. Pe de altă parte, angajații Canalului de canotaj spun că situația s-ar datora faptului că gospodarii din preajmă obișnuiesc să arunce deșeuri în apă.