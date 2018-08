Ministrul Sănătății: La început de an școlar va fi verificat statutul vaccinal al fiecărui copil

10:10

Agenția Servicii Publice a anunțat solicitanții de servicii că va activa în zilele de 28, 29 şi 30 august curent, zile libere decretate de Guvern. Decizia a fost luată de conducerea instituției ca urmare a numărului mare de cereri pentru serviciile prestate de Agenție. Doritorii se vor putea adresa la toate centrele multifuncționale și subdiviziunile […]