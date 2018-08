Teambuilding în stil polițienesc: Cum s-au distrat polițiștii din Rezina alături de familiile lor/ VIDEO

06:40

Ucraina va propune R.Moldova să construiască un pod peste râul Nistru, care va scurta calea din Țările Baltice în Balcani, a declarat marți vicepremierul ucrainean Vladimir Kistion, transmite Korrespondent.net. Potrivit oficialului, podul ar urma să fie construit în preajma punctului de trecere a frontierei Cosăuți – Iampol. „Acest proiect va fi profitabil din punct de […]