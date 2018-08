Începe zodia FECIOAREI: CUM îți schimbă VIAȚA fecioara în funcție de zodie

Unii oameni se vor bucura de energia mai lenta pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce. Si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta. Experienta cu viata in zodia Fecioarei ne arata ca Fecioara poate ca nu ne da intotdeauna ce ne dorim cat ce avem nevoie. Daca ai lucrat la viteza maxima toata vara pe oricare domeniu al vietii tale, Fecioara iti poate domoli putin ritmul. Pe de alta parte, daca ai pus deoparte ceea ce este cel mai important pentru tine, Fecioara te poate pune la treaba in acea directie. Fecioara adora sa fie productiva si folositoare. Aceasta este energia disponibila pentru tine o luna de zile. Ce iti aduce NOU zodia FECIOAREI in functie de propria ta zodie: BERBEC Acest tranzit se intampla in casa ta numarul 6, facand aceasta luna una excelenta pentru a-ti imbunatati situatia la munca. Daca ai dificultati sa te concentrezi, reorganizeaza-ti mediul unde muncesti ca sa fie unul placut si productiv pentru tine. Asigura-te ca dai dovada de consecventa facand exercitii fizice regulate si avand atentie pe dieta care sa iti dea mai multa energie in loc sa iti ia din ea. TAUR Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 5 si iti da oportunitatea sa incepi fie o noua afacere fie sa aduci o imbunatatire substantiala in munca profesionala pe care deja o ai. Ai putea si sa te implici intr-o relatie noua de iubire. Creativitatea ta atinge un varf maxim, deci exploreaza cai noi in care te poti exprima mai eficient. Este un timp bun sa incepi un sport nou. GEMENI Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 4, care pune o lumina speciala asupra casei si familiei tale. Este un timp excelent sa rezolvi orice aspect de familiei si sa ai o discutie deschisa cu orice membru de familie daca este necesar si situatia o impune, cu rol constructiv si productiv. Iti este favorabil acum si sa incepi o afacere noua sau sa muncesti de acasa. RAC Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 3 care iti scoate in evidenta toate comunicatiile sub toate formele sale. Este un timp bun sa semnezi un contract sau sa negociezi un deal. Conexiunile sociale si socializarea in general sunt sub aspecte favorabila, deci asigura-te ca profiti de aceasta energie ca sa iesi in exterior si sa obtii avantaje depline. LEU Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 2 ce vizeaza finantele personale. Ai sanse mari sa iti cresti veniturile in aceasta perioada din an sub Fecioara sau sa vii cu o idee noua de afaceri care sa aiba potential excelent financiar. Asigura-te ca esti atent la detalii si ca nu cheltui mai mult decat castigi in aceasta luna. Tine evidenta cheltuielilor, a facturilor si platilor dar si a veniturilor, ca sa mentii echilibrul si sa obtii profit. FECIOARA La multi ani Fecioarelor ce se serbeaza in aceasta luna, de pretutindeni ! Aceasta perioada din an este una pozitiva pentru tine pentru ca Soarele iti straluceste in casa ta. Este o oportunitate sa ai parte de un nou start proaspat, sa iti setezi noi obiective si vise pe care sa le poti manifesta iar tu stii prea bine cum sa implinesti un vis sau o tinta, prin munca, perseverenta si seriozitate in tot ce faci. Este un timp bun pentru un look nou sau sa schimbi ceva in felul in care te prezinti lumii. BALANTA Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 12 si este chiar cu o luna inaintea zilei tale de nastere. Este un timp pentru finaluri, pentru impliniri si energia lunii permite ca tot ce nu mai functioneaza pentru tine sa iasa din viata ta. Nu fii tentat sa tii cu dintii si cu mainile strans, in special in relatiile pe care le simti ca au depasit timpul de valabilitate. Vei avea oportunitatea sa te reinventezi in luna urmatoare cand Soarele intra in semnul tau. SCORPION Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 11 ce raspunde de visele si dorintele tale. Este asadar un timp benefic, sustinut de energia Fecioarei, sa iti reevaluezi prioritatile si ce vrei acum de la viata cu adevarat. Daca lucrezi in echipe vei avea succes pentru ca este favorizata viata sociala. Prieteni noi pot aparea si prietenii existente se vor adanci cu profunzime. SAGETATOR Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 10, stimulandu-ti directia destinata carierei si sensului vietii in general. Daca te gandesti sa faci o schimbare in cariera sau sa te duci din nou la scoala sau la o forma de invatare pentru a-ti desavarsi abilitatile sau a invata unele noi, este un timp excelent sa o faci. Daca ai munci asiduu spre scopurile tale, vei incepe sa vezi succesul acum. CAPRICORN Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 9 si iti da oportunitatea sa inveti ceva complet nou. Tu esti cel care decide cum vei folosi aceasta energie. Fie te vei duce inapoi spre scoala sau spre cursuri sau workshopuri sa te pui la punct cu noi tehnici si informatii utile, fie ii vei invata tu pe altii ceva despre care ai si pasiune si expertiza si experienta. Este un timp bun sa iti planifici o calatorie la distanta si sa rezolvi orice aspecte legale. VARSATOR Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 8 si iti poate aduce un suport financiar de la alta persoana sau de la o organizatie. De aceea, este important sa iti verifici toate finantele in detaliu : asigurarile, debitele pe care le ai, ipotecile, investitiile, taxele, pensiile si in general orice forma de venit si de ban ce pleaca din buzunarul tau. Pune totul la punct in ordine ca sa nu ai surprize pe parcursul lunii si sa te pregatesti pentru o perioada buna financiara. PESTI Acest tranzit al Soarelui in Fecioara are loc in casa ta numarul 7 care pune lumina si amprenta asupra relatiilor tale. Vei primi oportunitatea sa rezolvi orice conflict sau neintelegere cu oricine, indiferent de gradul de relatie, doar daca vei fi constient de aceasta energie si de ajutorul primit din Univers. Fii foarte atent in cine ai incredere acum. Dedica-ti timp suficient si nu te grabi in niciun fel de relatie noua, fie personala fie de afaceri. Este vremea clarificarii actualelor relatii, pentru a merge cu ele mai departe curat si transparent.

