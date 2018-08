Cod Portocaliu de rujeolă: În cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei se vor afla câte un lucrător medical

19:20

38 de partide politice din cele 46 înregistrate au prezentat la Comisia Electorală Centrală rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2018. Organul electoral a constatat că 33 de formațiuni politice au prezentat rapoartele financiare în termen, iar cinci peste termenul stabilit de legislație. Opt partide politice nu au prezentat deloc rapoartele necesare. […]