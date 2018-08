Daniel Ioniță: Pactul Ribbentrop-Molotov a sfărâmat teritorial România

11:40

Consiliul Local Luduș a semnat o Declarație de Reunire cu Republica Moldova. Inițiativa aparține consilierului local PMP Ioan Șopterean. În expunerea de motive atașată proiectului de hotărâre a Consiliului Local se menționează că „în anul Centenarului României, primarii și consilierii locali din peste 100 de localități din Republica Moldova, au votat în consiliile locale [&hellip The post Orașul Luduș a semnat o Declarație de Reunire cu Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.