Milioane de tone de fructe și legume sunt aruncate, anual, din cauza aspectului necorespunzător

În perioada următoare aceștia anunță că vor scrie review-ul complet, însă pentru moment puteţi da play clipului de mai sus pentru a vedea primele noastre impresii despre telefon. Samsung Galaxy Note 9 are, în premieră, un S-Pen activ. Acesta are o conexiune Bluetooth și ar putea deveni mult mai util decât cele anterioare. Are și un singur buton încorporat, însă stylus-ul va putea fi folosit pentru diverse activități, cum ar fi controlul muzicii. Noul telefon va veni și cu alte îmbunătățiri. Una dintre acestea e reprezentată de camerele foto, care vor beneficia de senzori ISOCELL Plus. Aceștia au fost prezentați de Samsung la MWC Shanghai și ar trebui să ajute telefonul în cazul unor fotografii făcute în lumină slabă. Ne putem aștepta să vedem poze făcute noaptea care arată chiar mai bine decât cele de pe S9 și S9 Plus. Telefonul ar putea fi și primul de pe piață care ți-ar putea oferi 1 TB de stocare. Astfel, jumătate din această capacitate ar urma să fie oferită intern, în cazul unei versiuni de telefon cu 512 GB de stocare. Cealaltă jumătate îți poate fi asigurată de un card de memorie cu aceeași capacitate, astfel încât să ajungi la 1.024 GB de stocare pe un telefon, o realizare la care nu te-ai fi gândit acum câțiva ani.