(DOC) Maia Sandu prinsă din nou cu minciuna! Iată dovada că liderii PAS cu DA au legături directe cu ONG-ul lui Ablyazov!

Pactul de neagresiune incheiat intre Uniunea Sovietica si Germania nazista in 23 august 1939 a socat in epoca intreaga opinie publica europeana, inclusiv cea sovietica si germana, partidele comuniste europene dar si, mai ales, statele din estul Europei. Antinazismul era pentru propaganda bolsevica una dintre temele cele mai recurente in anii 1930, iar anticomunismul, de… Articolul 79 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop apare prima dată în Telegraph Moldova.