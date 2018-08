(video) Accidentul de pe Ștefan cel Mare, cu implicarea unui troleibuz: Momentul impactului

09:30

Spectaculosul McLaren 600LT in Stealth Grey by MSO, modificat de către divizia specială McLaren Special Operations, va fi arătat publicului la Concursul de Eleganţă de la Pebble Beach în această duminică, 26 august.Proiectul are menirea să demonstreze posibilitățile de modernizare a maşinii care va sta pe piaţă doar un an de zile.