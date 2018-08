VIDEO//În zilele de 28, 29 şi 30 august vor lucra atât medicii de familie, cât și specialiștii

08:10

Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune! Sub acest generic va începe noul an de învățământ. Primele ore de dirigenție vor fi dedicate marelui prozator basarabean – Ion Druță. Primul clopoțel va chema elevii din toată republica în bănci pe 3 septembrie. Genericul primei ore de dirigenție în noul an ...