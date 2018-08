PROGNOZA METEO: Află cum va fi vremea astăzi, 23 AUGUST

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Dimineţii 63/1, Minsk 18A, 25, Pandurilor 40, Plaiului 3-37, 4-52, str-la Plaiului 1, 2, 5, Riga 1-17, 10-38, Talin 13 - în intervalul de timp între 09:15 - 14:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. A. Donici, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Chişinăului, Dealul Leului, M. Eminecsu, Munceşti, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Fîntîna Schinului, Sfatul Ţării, str şi str-la Suveranităţii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Schinoasa 8A - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Aluniş 2-12, 7-9, Bisericii 1-5, 2-16, Dragomirna 36, Humuleşti 15-23, 18-24, Porumbrele 2, 14-50, Roşiori 15-63, 20-86, V. Lupu 119 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Ioana Radu 29, V. Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. 27 August, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Bisericii, Bisericii str-la, Caucazului, Caucazului str-la, Chimistilor, Cişmelelor, Cişmelelor 2 str-la, Dacilor, Dacilor str-la, Durleşti, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Hirtoape, Hotinului, Hotinului str-la, Izvoarelor, Junimii, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mirceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru str-la, Porumbrelelor, Rediul Mare, Rediul Mare str-la, str şi str-la Rediul Mic, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Gheorghe 2 str-la, Stratan E., str şi str-la Ştefan Vodă, Trandafirilor , Trandafirilor str-la, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Viilor, Voluntarilor, Zavatin B., L. Damian, Livezilor, M. Sadoveanu, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 5. Chişinău, sectorul Centru: str. 31 August 115, Bucureşti 64, Vlaicu Pîrcălab 37 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru Hîjdeu 43-53, 48, 86, Armenească 110, 110/1, Cojocarilor 1-13, 6-18, Junimii 1-11, 4-10, 38, Octavioan Goga 2, 6, 14, 5, 19, 21, 22, 29, Titu Maiorescu 2-16, 5-11 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. A. Russo 20, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/5, Ginta Latina 13/1, 15/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. A. Russo 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/8, 59/9, 59/11, 61, 61/4, 61/6, 999, Mircea cel Bătrîn 9003, P. Zadnipru 2/2, 2/6, 4/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci: str. Bucovina De Nord, Grigore Vieru, Mihai Eminescu, Mircea Cel Bătrîn, Mitropolit Dosoftei, Nouă, Tudor Bubuiog, Valea Iazului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Dacilor, Morilor, Salcîmilor, Şcolii, Şcolii 1 str-la, Şcolii 2 str-la, Şcolii str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: s. Budeşti: str. Alecu Russo, Budeşti, Chişinăului, Columna, Murelor, Murelor str-la, Pintea Pavel, Spicului, Spicului str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Anenii Noi: s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 10. Cahul: s. Spicoasa - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Cantemir: s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Congazcic: str. 1 Mai, Iurie Gagarin, Mira, Mitula, Molodejnaea, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 24 Siezda, 25 Let Moldavii, Ananieva, Andreeva, Cahul, Calinina, Ceapaev str-la, Ciapaeva, Cicalov, Cutuzova, D.Raşculeva, Gheorghi Jucov, Gherţena, Gherţena str-la, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Ivan Turghenev, Lenin, Lev Tolstoi, Malîi str-la, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Nicutova, Novoselova, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, Serghei Lazo, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la, Sverdlov, Şvernica, Tcacenco, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 06:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Călăraşi: s. Bahmut, st. Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:50, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 14. Căuşeni: str. Ana şi Alexandru, B. Glavan, M. Kogîlniceanu, Unirii - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cîrnăţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 15. Cimişlia: s. Başcalia: str. Fîntînilor, Iurie Gagarin, s.Başcalia, Zelionaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Suric - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 16. Hînceşti: s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Horjeşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Pereni - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Ialoveni: Ialoveni s. Condriţa - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Ialoveni s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Ialoveni s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:20, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Leova: or. Iargara: str. 27 August, 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici, Baladei, Calinina, Căile Ferate, Cicalova, Constantin Negruzzi, Cosmonavtov, Cucoarelor, Dimitrie Cantemir, Doina, Dumbrava Roşie, Filipeni, Grigore Cotovschi, Gromoca, Iurie Gagarin, Jeleznodorojnaea, Luceafărul, Maxim Gorki, Mehanizatorov, Miciurin, Mihai Eminescu, Mioriţa, Moldova, Mostovaea, Nagornaea, Nicolai Nekrasov, Ostrovscogo, Păcii, Pădurilor, Polevaea, Prieteniei, Prieteniei str-la, Salcîmilor, Sfîntul Dumitru, Stepnaea, Şcolinîi str-la, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă, Viilor, Vinogradnaea str-la, Zelionaia, s. Sarata Nouă: str. Doina, Litoralului, Livezilor, Miciurin, Sărata Nouă, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt St-La, Tineretului, Trandafirilor, Viilor, s. Baiuş, s. Cociulia Nouă, s. Cupcui, s. Hîrtop, s. Romanovca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sărata-Răzeşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 19. Nisporeni: s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Boldureşti, s. Băcşeni, s. Chilişoaia, s. Brătuleni, s. Cîrneşti, s. Valea-Trestieni, s. Isăicani - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 20. Orhei: str. Dorobanţilor, Eliberării, Meşteşugarilor, Şoimarul, Stanislav Trofim Buzu, Valul Lui Troian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Trebujeni, s. Butuceni, s. Morovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Străşeni: s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 22. Ştefan Vodă: s. Carahasani: str. A. Puşkin, M. Frunze, Mira, Zorile - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Copceac: str. 25 Octeabrea, 28 Iunie, 31 August 1989, Benderscaea Str-La, Bulgară, Carl Marx, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Dzerjinscogo, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Livezilor, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Octeabriscaea, Şcolinîi Str-La, Serghei Lazo, Severnaea, Sov.Armii, Sovetscaea, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 23. Taraclia: s. Cealîc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sofievca - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 24. Teleneşti: s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Leuşeni, s. Sărătenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.