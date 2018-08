Pavel Filip a mers la spitalul din Ștefan Vodă unde sunt internați pasagerii de pe cursa Chișinău-Zatoka // FOTO

19:45

Recunoscutul blogger Eugeniu Luchianiuc, renumit pentru informațiile dure, dar mereu încărcate de adevăr despre mai mulți reprezentanți ai clasei politice ori ale celei infracționale, a scris cu lux de amănunte despre ”CV”-ul lui Gheorghe Petic, personaj care în ultima perioadă de timp este tot mai des în unele media din țara noastră.Cu referire la acest ”personaj”, Luchianiuc scrie că deși pare să colinde cu ”dezvăluiri” șocante, acesta cu siguranță nu este cel mai curat și indicat să o facă: ”În ultima perioadă, un personaj pe nume Petic Gheorghe apare tot mai des în spaţiul public, făcând diverse pretinse „dezvăluiri”, sau făcând-o pe „revoluţionarul” pe la mitingurile PDA, unul din liderii teritoriali ai căreia este. Nu am nimic împotriva ca în spaţiul public să apară noi persoane, care să ne indice pe ce drum să o apuce societatea noastră ca totul să fie bine, dar cu siguranţă Petic Gheorghe nu este un astfel de om. Din contra, la câte păcate are, Dlui nu are dreptul moral să se pretindă un fel de mare luptător cu nu ştiu ce fărădelegi sau să o facă pe lideraşul politic, de opinie sau nu mai ştiu de care. Surse bine informate mi-au comunicat date interesante despre acest individ, pe care, în spiritul unei informări a cetăţeanului din mai multe surse, le voi publica mai jos.”Autorul articolului vine cu perioade exacte în care numele lui Petic apare în mai multe funcții din MAI, prin intermediul puterii sale oferind protecție unor contrabandiști: ”În anii 2000 – 2001, Petic Gheorghe a deținut funcția de adjunct al Pichetului de grăniceri Otaci, apoi în 2006-2008 – locțiitor la Briceni, subdiviziune a Detașamentului de grăniceri Nord. La acel moment, aceste sectoare era renumite prin contrabanda de slănină. Ucraina interzicea importul de slănină din Polonia. Respectiv, slănina era introdusă pe căi legale în R. Moldova, iar apoi scoasă prin contrabandă în Ucraina. Contrabandiștii de atunci Agapii Vitalii (porecla Pele) și Lisico Victor (porecla Deputatul) erau protejați și coordonați în acțiuni de către Gheorghe Petic și șeful său, Petraș Ilie (la moment locuiește în SUA). Petic era poreclit Regele Slăninei.”Petic pare să dețină în ”experiența” sa și stilul mafiot de reglare de conturi: ”Prin 2004, în timpul unei cerți în barul „Svetlana” din centrul satului Cairaclia, Petic, fiind în afara orelor de serviciu, a venit în ținuta militară și înarmat cu armă de foc de tip „Kalașnicov”, și a efectuat mai multe împușcături în interior și în direcția unui cetățean cu care avea un conflict şi a altor persoane aflate acolo. După, a ieșit afară în fața localului și a efectuat alte împușcături asupra roților mijloacelor de transport parcate adiacent.”Colegii care au interacționat cu Petic pe durata ”carierei” acestuia îl caracterizează cu cele mai slabe calificative: ”Din 2008 vine profesor la Colegiul poliţiei de frontieră. În general, este caracterizat de unii foşti colegi ca o persoană frustrată și nerealizată, cu abateri mintale, supărăcios, uneori agresiv, și-a dorit mereu să devină șef mare. Acum dorește să devină deputat în parlament pentru „a se răzbuna pe toți.” Permanent manifesta un comportament agresiv și înjositor față de colegi, dar în special față de subalterni, numindu-i cu cuvinte urîte, necenzurate și înjositoare.”.Portofoliul ”condimentat” cu monstruozități se regăsește și în raport cu reprezentantele sexului frumos, ba chiar față de propria-i soție, pe care a ”educat-o” în repetate rânduri, ”lector” fiind, mai scrie autorul: ”O atitudine „specială” o are față de femei, manifestînd agresivitate și hărțuire sexuală față de ele, comportament înjositor și dominant. O spun chiar femeile care au fost hărţuite sexual şi nu o dată de acest individ, care acum se vrea la putere. Apropo, Gheorghe Petic nu are o atitudine mai bună nici în raport cu propria soţie. În anul 2011, soția sa, Petic Lilia, a.n.1981, a depus plângere la Poliția din Ungheni pe soțul Petic Gheorghe pentru faptul că a numit-o cu cuvinte injurioase și i-a aplicat mai multe lovituri peste corp. De fapt, comportamentul său agresiv s-a manifestat permanent și în familie. Asta au semnalat de mai multe ori colegii și vecinii. În familie, des aveau loc scandaluri, certuri și chiar bătăi.”Cel care astăzi militează pentru demnitate și adevăr alături de Andrei Năstase (foto sus), nu se bucură prea mult de o imagine curată pe plan disciplinar: ”În ultimii ani de activitate Petic Gheorghe a avut cel puțin 8 anchete de serviciu discliplinare pentru care a fost sancționat cu mustrări, mustrări aspre, retrogradare din funcție. La ultima a fost propus la eliberare din serviciu dar a fost iertat (stătea în genunchi și plângea în fața superiorilor săi) și a fost lăsat să scrie raport la pensie din propria dorință. Anchetele de serviciu erau pe tema: lucrului necorespunzător cu efectivul, planificare rea a serviciului, neglijență în exercitarea atribuțiilor, ofensarea subalternilor, chemarea populației la acte de terorism, chemarea populației la devastarea instituțiilor de stat, colectarea de mijloace financiare pentru susținerea Partidului DA – asta chiar dacă era polițist și nu avea dreptul să se implice în politică.”Autorul se mai întreabă din care venituri a reușit Petic să dețină o vilă la Ungheni: ”Încă un detaliu interesant, în 2012 Petic Gheorghe şi-a cumpărat o vilă în Ungheni. Pozele acesteia, le ataşez. Interesant, pe ce bani? Din salariu sau din contrabanda cu slănină? Sau poate din alte surse?””În lumina acestor fapte, mai credeţi că Petic Gheorghe are dreptul moral să se poarte aşa cum se poartă?”, se întreabă Eugeniu Luchianiuc.sursa: actual.md