Sora lui Viorel Mardare: „Viorel s-a bucurat când a auzit că Guvernul Filip i-a acordat Premiul Național”

14:30

Marius Miulescu a avut o viata normala pana in octombrie 2011 cand a fost victima unui accident cumplit de masina. Un tir de 30 de tone a intrat in plin in autovehiculul pe care il conducea. El a stat 15 zile in coma timp in care medicii nu i-au dat nicio sansa. Puterea rugaciunilor iubitei si… Articolul (Video) Omul care a văzut „Lumea Cealaltă”, după 15 zile de comă: La fundul pământului e iadul, dar lumea nu știe! apare prima dată în Telegraph Moldova.